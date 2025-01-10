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Conversa de Bolso

"Dolarizar" a poupança? Entenda vantagens e riscos

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:43

Publicado em 

10 jan 2025 às 11:43
dólar, mercado financeiro, eua, investimentos
Dolarizar investimentos exige cautela e análise criteriosa Crédito: Freepik
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque que o debate sobre a dolarização da poupança volta à tona em um momento peculiar da economia global. Com os juros americanos em patamares elevados e a gradual redução da taxa Selic no Brasil, muitos poupadores se questionam sobre a melhor estratégia para proteger seu patrimônio. O cenário atual apresenta características que merecem atenção especial. Os Estados Unidos mantêm uma política monetária restritiva para combater a inflação, com reduções pequenas e espaçadas dos juros, mantendo o dólar forte globalmente. Esse movimento impacta diretamente as economias emergentes, incluindo o Brasil. Assim, a dolarização pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo, mas deve ser implementada de forma consciente e planejada, preferencialmente com orientação profissional. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -10-01-25.mp3

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