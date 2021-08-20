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Conversa de Bolso

Dívida média dos brasileiros inadimplentes é maior que salário mínimo

É o que aponta o "Mapa da Inadimplência" do Serasa, empresa de negociação de dívidas

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 12:08

Publicado em 

20 ago 2021 às 12:08
Dívida média dos brasileiros inadimplentes é maior que salário mínimo
Dívida média dos brasileiros inadimplentes é maior que salário mínimo Crédito: Pexels
A dívida média dos brasileiros inadimplentes é maior do que o salário mínimo. É o que aponta o "Mapa da Inadimplência" do Serasa, empresa de negociação de dívidas. Em média, cada inadimplente deve R$ 3.934,38, mais de três vezes o piso nacional de R$ 1.100. Cada dívida custa, em média, R$ 1.163,52, segundo os dados de junho deste ano. É sobre esse assunto que o comentarista Fernando Galdi trata nesta edição do Conversa de Bolso. A maior fatia dessas contas em atraso é de cartão de crédito ou bancos, depois aparecem dívidas com contas de luz, água e telefone. Ouça as explicações completas!
Conversa de Bolso - 20-08-21.mp3

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