Dívida média dos brasileiros inadimplentes é maior que salário mínimo

A dívida média dos brasileiros inadimplentes é maior do que o salário mínimo. É o que aponta o "Mapa da Inadimplência" do Serasa, empresa de negociação de dívidas. Em média, cada inadimplente deve R$ 3.934,38, mais de três vezes o piso nacional de R$ 1.100. Cada dívida custa, em média, R$ 1.163,52, segundo os dados de junho deste ano. É sobre esse assunto que o comentarista Fernando Galdi trata nesta edição do Conversa de Bolso. A maior fatia dessas contas em atraso é de cartão de crédito ou bancos, depois aparecem dívidas com contas de luz, água e telefone. Ouça as explicações completas!