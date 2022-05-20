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Conversa de Bolso

Dinheiro na poupança "encolhe" há 20 meses seguidos; entenda

Onde investir? Ouça as dicas da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 11:48

Publicado em 

20 mai 2022 às 11:48
Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira
Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira Crédito: Pexels
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque a informação de que a poupança completou 20 meses seguidos de perdas para a inflação. Ou seja, quem tem dinheiro na modalidade de investimento mais popular do país está perdendo poder de compra há quase 2 anos. Mas onde colocar o dinheiro? Em abril, a rentabilidade da poupança foi de 0,56% em termos nominais, enquanto a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 1,06%, a maior taxa em 26 anos. Com isso, a caderneta teve um retorno negativo de -0,50% no mês. No acumulado em 12 meses até abril, a poupança teve um rendimento real negativo (descontada a inflação) de 6,58%, perda maior do que a observada nos 12 meses até março (-6,20%), segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica. Ouça a conversa completa!
Conversa De Bolso - 20-05-22

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