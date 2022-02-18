Dinheiro "esquecido": saiba como consultar, retirar e o que fazer com esse recurso

O Banco Central registrou 87 milhões de consultas a CPFs e CNPJs em busca de valores "esquecidos" em contas bancárias nos três primeiros dias de funcionamento do Sistema de Valores a Receber (SVR). O número considera as consultas feitas até às 18h da última quarta-feira (16). Foram 85,3 milhões de consultas por CPFs, com 17,5 milhões encontrando algum dinheiro e outros 67,8 milhões sem saldo. No caso dos CNPJs, foram 1,7 milhões de consultas, sendo 241,5 mil com saldo e 1,4 milhão sem.
Com isso, cerca de 80% das consultas não encontraram recursos nessa primeira etapa. A partir de maio, começará uma nova etapa quando as pessoas serão orientadas a fazer uma nova consulta. Ouça a análise da comentarista Neyla Tardin.
