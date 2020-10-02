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CONVERSA DE BOLSO

Devo me preocupar? Após 18 anos, Tesouro Selic fecha mês no vermelho

Ouça as explicações de Fernando Galdi

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:09

Publicado em 

02 out 2020 às 12:09
Quando o assunto é investimento, uma recomendação quase unânime entre os especialistas é a investir no Tesouro Selic para a composição da reserva de emergência, uma opção de baixo risco. Mas, nessa semana, um fenômeno surpreendeu os investidores. Após 18 anos, o Tesouro Selic teve rentabilidade negativa. O investimento de renda fixa fechou o mês de setembro no vermelho: rentabilidade de -0,46% no título com vencimento em 2025. Esse é o assunto desta edição do Conversa de Bolso. Fernando Galdi explica o motivo da queda no rendimento e aponta se é necessário reorganizar a carteira de investimentos. Devo me preocupar com o indicativo? Acompanhe a análise do comentarista.
Conversa de Bolso - 02-10-20

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