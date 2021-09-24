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Conversa de Bolso

Descubra qual é o seu perfil de investidor e como se comportar nos negócios

Quem explica é a comentarista Neyla Tardin

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:02

Publicado em 

24 set 2021 às 12:02
Investimento, rendimento, lucro, dinheiro, poupança
Crédito: Pixabay
Nesta edição do Conversa de Bolso, a comentarista Neyla Tardin explica qual é o perfil de investidor que pode se encaixar melhor às suas prioridades de vida. Você pode ser, por exemplo, conservador, moderado ou agressivo (também chamado de arrojado). O site "Perfil do Investidor"(https://www.perfildoinvestidor.com.br/) aponta que essa análise sobre perfil se baseia em aspectos como: "capacidade, tolerância e necessidade de se correr riscos, considerando os seus objetivos de curto, médio e longo prazo; o tempo disponível para realizá-los; a necessidade de segurança e liquidez; o retorno final almejado e o comportamento frente às incertezas". Saiba mais detalhes sobre esses perfis e qual se encaixa mais a sua realidade. Ouça as explicações completas!
Conversa de Bolso - 24-09-21.mp3

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