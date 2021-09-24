Descubra qual é o seu perfil de investidor e como se comportar nos negócios

Nesta edição do Conversa de Bolso, a comentarista Neyla Tardin explica qual é o perfil de investidor que pode se encaixar melhor às suas prioridades de vida. Você pode ser, por exemplo, conservador, moderado ou agressivo (também chamado de arrojado). O site "Perfil do Investidor"(https://www.perfildoinvestidor.com.br/) aponta que essa análise sobre perfil se baseia em aspectos como: "capacidade, tolerância e necessidade de se correr riscos, considerando os seus objetivos de curto, médio e longo prazo; o tempo disponível para realizá-los; a necessidade de segurança e liquidez; o retorno final almejado e o comportamento frente às incertezas". Saiba mais detalhes sobre esses perfis e qual se encaixa mais a sua realidade. Ouça as explicações completas!