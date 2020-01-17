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CONVERSA DE BOLSO

Descubra qual é o momento certo de vender uma ação

No Espírito Santo são 32,4 mil investidores, sendo 79% do sexo masculino e 21% feminino. Juntos eles têm R$ 3,4 bilhões aplicados em ações.

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:34

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:34
Os brasileiros estão se aventurando cada vez mais no mercado financeiro. Prova disso é um levantamento que aponta que cerca de um milhão de brasileiros começaram a investir em renda variável só no ano passado. Mas uma dúvida recorrente entre os investidores é o momento certo de se vender uma ação. Entre os traders, uma frase muito comum é: "compre na baixa, venda na alta", mas será que essa afirmação é mesmo correta? Pensando nisso, no Conversa de Bolso de hoje, o comentarista Fernando Galdi vai elencar pontos que precisam ser levados em conta para traçar o momento certo de se vender suas ações. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 17-01-20

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