Descubra qual é o momento certo de vender uma ação

Os brasileiros estão se aventurando cada vez mais no mercado financeiro. Prova disso é um levantamento que aponta que cerca de um milhão de brasileiros começaram a investir em renda variável só no ano passado. Mas uma dúvida recorrente entre os investidores é o momento certo de se vender uma ação. Entre os traders, uma frase muito comum é: "compre na baixa, venda na alta", mas será que essa afirmação é mesmo correta? Pensando nisso, no Conversa de Bolso de hoje, o comentarista Fernando Galdi vai elencar pontos que precisam ser levados em conta para traçar o momento certo de se vender suas ações. Acompanhe!