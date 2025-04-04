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Conversa de Bolso

De que forma o “tarifaço” de Trump afeta o bolso do brasileiro?

Ouça as informações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:53

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:53
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
 Donald Trump Crédito: Getty Images
Nesta edição de Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch esclarece algumas dúvidas sobre um dos temas mais polêmicos da semana: o “tarifaço” de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. As chamadas “tarifas de reciprocidade” afetam praticamente todos os países e são vistas, como defende o republicano, como uma forma de proteger a indústria estadunidense. Para o Brasil, a tarifa ficou definida em 10%. Como essa taxa pode afetar o bolso do consumidor brasileiro? Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - Conversa de Bolso - 04-04-25.mp3

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