CVM flexibiliza regras para "vaquinha" de investimentos na pandemia

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reguladora do mercado, flexibilizou as regras para o crowdfunding de investimento, temporariamente na pandemia. As novas regras passaram a valer nesta quinta-feira (20) para ofertas de investimentos iniciadas até 31 de dezembro de 2020 e possibilitam que as empresas de pequeno porte adotem um método alternativo para apurar a receita bruta anual.