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CONVERSA DE BOLSO

CVM flexibiliza regras para "vaquinha" de investimentos na pandemia

Ouça as explicações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 11:59

Publicado em 

21 ago 2020 às 11:59
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), reguladora do mercado, flexibilizou as regras para o crowdfunding de investimento, temporariamente na pandemia. As novas regras passaram a valer nesta quinta-feira (20) para ofertas de investimentos iniciadas até 31 de dezembro de 2020 e possibilitam que as empresas de pequeno porte adotem um método alternativo para apurar a receita bruta anual.
Conversa de Bolso - 21-08-20

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