Cresce número de golpes financeiros que prometem alto rendimento

Se alguém te oferecer formas de investir dinheiro com possibilidade de retorno garantido e alto rendimento, desconfie, pode ser golpe! É o que aponta o comentarista Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Galdi aponta que, em meio a uma bolsa de valores em recuperação e a taxa Selic em 2% ao ano, há promessas de investimentos com rendimentos de 1%, 2% ao mês. "Tem surgido muitos golpistas nas redes sociais e muitas pessoas tem perdido grandes montantes de dinheiro. Uma das mentiras é ganho fácil com day trade, modalidade de compra e venda de ações que acontece em um único dia", explica Galdi, que dá dicas de como diferenciar um investimento sério e seguro de um golpe. Acompanhe!