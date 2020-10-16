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CONVERSA DE BOLSO

Cresce número de golpes financeiros que prometem alto rendimento

Ouça o alerta do nosso comentarista Fernando Galdi

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:30

Publicado em 

16 out 2020 às 11:30
Se alguém te oferecer formas de investir dinheiro com possibilidade de retorno garantido e alto rendimento, desconfie, pode ser golpe! É o que aponta o comentarista Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Galdi aponta que, em meio a uma bolsa de valores em recuperação e a taxa Selic em 2% ao ano, há promessas de investimentos com rendimentos de 1%, 2% ao mês. "Tem surgido muitos golpistas nas redes sociais e muitas pessoas tem perdido grandes montantes de dinheiro. Uma das mentiras é ganho fácil com day trade, modalidade de compra e venda de ações que acontece em um único dia", explica Galdi, que dá dicas de como diferenciar um investimento sério e seguro de um golpe. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 16-10-20

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