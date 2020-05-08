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CONVERSA DE BOLSO

Corte da Selic: investimentos de renda fixa vão render menos

Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 10:35

Publicado em 

08 mai 2020 às 10:35
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros - a Selic - para 3% ao ano, o menor patamar da história. O corte de 0,75 ponto percentual, executado na última quarta-feira (06), é uma tentativa de estimular a economia e incentivar o acesso ao crédito em meio à pandemia de coronavírus. Nesta edição do quadro Conversa de Bolso, Fernando Galdi explica como o corte dos juros impacta os investimentos - já que, principalmente, os de renda fixa passam a render menos - e apresenta uma perspectiva futura da economia e da Selic. Acompanhe!
PODCAST Conversa de Bolso - 08-05-20

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