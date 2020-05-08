Corte da Selic: investimentos de renda fixa vão render menos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros - a Selic - para 3% ao ano, o menor patamar da história. O corte de 0,75 ponto percentual, executado na última quarta-feira (06), é uma tentativa de estimular a economia e incentivar o acesso ao crédito em meio à pandemia de coronavírus. Nesta edição do quadro Conversa de Bolso, Fernando Galdi explica como o corte dos juros impacta os investimentos - já que, principalmente, os de renda fixa passam a render menos - e apresenta uma perspectiva futura da economia e da Selic. Acompanhe!