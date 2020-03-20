Coronavírus: fundos de renda fixa também registram perdas

Não é só o mercado de renda variável que está sofrendo perdas por conta da volatilidade financeira causada pela pandemia da Covid-19. Os fundos de renda fixa, considerados investimentos mais seguros, também registram rentabilidade negativa. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, doze de suas 16 categorias de fundos de renda fixa estão no vermelho. Já fundos oferecidos por bancos possuem rentabilidade negativa de mais de 9%. No Conversa de Bolso desta sexta-feira (20), Fernando Galdi explica porque, apesar do nome, os fundos de renda fixa sofrem com as flutuações do mercado e o que fazer caso você possua investimentos desse tipo. Acompanhe!