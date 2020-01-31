Coronavírus: entenda os impactos na economia

A epidemia de coronavírus que afeta a China colocou todo o planeta em alerta e nesta quinta (30), foi declarada Emergência de Saúde Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) A doença preocupa também economistas, analistas financeiros e investidores. As bolsas de valores mundiais já perdem um valor superior a US$ 1,5 trilhão com o efeito coronavírus, que causou a queda no valor de ações e desacelerou a economia chinesa, um país que é potencial mundial e segundo maior importador do mundo. Pensando nisso, nesta sexta-feira (31), no Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi aponta quais são os impactos que o coronavírus terá na economia brasileira e mundial. Acompanhe!