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Conversa de Bolso

Como fazer um bom balanço de 2024 e organizar o orçamento para 2025

A ajuda vem com o comentarista Felipe Storch

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 12:15

Publicado em 

15 nov 2024 às 12:15
Endividamento, dívidas, contas, boletos
Balanço das contas no final do ano, organização, contas, boletos Crédito: Getty Images
Nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch, o destaque é o seguinte: aproveitar essa época de final de ano para fazer uma fotografia de como foi a vida financeira ao longo do ano que está acabando, para que seja possível corrigir as rotas e traçar as metas para o próximo. Como o extrato bancário pode ser um primeiro passo importante para melhorar a vida financeira? Como definir metas pequenas para realizar grandes sonhos. Como montar um bom orçamento para 2025? Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso – 12.49s – 15-11-24.mp3

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