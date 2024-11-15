Como fazer um bom balanço de 2024 e organizar o orçamento para 2025

Nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch, o destaque é o seguinte: aproveitar essa época de final de ano para fazer uma fotografia de como foi a vida financeira ao longo do ano que está acabando, para que seja possível corrigir as rotas e traçar as metas para o próximo. Como o extrato bancário pode ser um primeiro passo importante para melhorar a vida financeira? Como definir metas pequenas para realizar grandes sonhos. Como montar um bom orçamento para 2025? Ouça a conversa completa!