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Redes Sociais

Conversa de Bolso

Conteúdos "virais" prometem atalhos para reduzir dívidas; especialista traz cuidados!

O comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 11:25

Publicado em 

24 abr 2026 às 11:25
Dívida, débito, IPTU, imóvel
Dívida, débito, IPTU, imóvel Crédito: Divulgação
Reportagem do "G1" desta semana traz como destaque que promessas de reduzir dívidas drasticamente — especialmente as bancárias — têm ganhado força nas redes sociais. Em vídeos e publicações, influenciadores afirmam que consumidores podem diminuir o valor devido ou até quitar débitos elevados pagando quantias pequenas. Entre as orientações mais comuns estão pedir à instituição o chamado Descritivo Evolutivo da Dívida (DDE), registrar reclamações no Banco Central ou abrir queixas na plataforma consumidor.gov.br para contestar cobranças. Um dos principais recursos citados nas redes é a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021). A norma foi criada para proteger consumidores que não conseguem pagar suas dívidas sem comprometer despesas básicas do dia a dia. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 24-04-26.mp3

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