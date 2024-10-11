Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Contas do dia a dia: como reduzir o impacto do aumento da conta de luz

Felipe Storch cita vilões como geladeira, micro-ondas e ferro de passar, e dá dicas para economizar

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 12:07

Publicado em 

11 out 2024 às 12:07
Energia, luz, conta de energia, gasto energético, lâmpada
Conta de energia pesa no bolso do brasileiro Crédito: Pexels
Desde o início desse mês a conta de luz passou a pesar mais no bolso do brasileiro. A fatura de energia ficou mais cara com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). É o patamar mais alto do sistema de bandeiras, que estabelece cobrança extra nas contas quando os reservatórios de hidrelétricas estão com níveis baixos e há acionamento de térmicas, que têm custo maior de geração. Ao mesmo tempo em que a seca faz cair os níveis dos reservatórios, o consumo de energia está em alta. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz orientações e dicas sobre como manter a fatura sob controle, mesmo diante desse cenário. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -11-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ameaças ao Pix e de novo tarifaço expõem Flávio e podem dar vitória a Lula em eleição apertada, dizem analistas
Imagem de destaque
Dentista indiciada por lesão corporal no ES apaga mais de 160 publicações com procedimento facial no Instagram
A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita.
Causa de explosão que matou trabalhadores em Vila Valério segue sem resposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados