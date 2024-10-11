Contas do dia a dia: como reduzir o impacto do aumento da conta de luz

Desde o início desse mês a conta de luz passou a pesar mais no bolso do brasileiro. A fatura de energia ficou mais cara com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). É o patamar mais alto do sistema de bandeiras, que estabelece cobrança extra nas contas quando os reservatórios de hidrelétricas estão com níveis baixos e há acionamento de térmicas, que têm custo maior de geração. Ao mesmo tempo em que a seca faz cair os níveis dos reservatórios, o consumo de energia está em alta. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz orientações e dicas sobre como manter a fatura sob controle, mesmo diante desse cenário. Ouça a conversa completa!