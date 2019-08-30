Conheça os riscos por trás das pirâmides financeiras

Nesta edição do Conversa de Bolso o comentarista Fernando Galdi traz um importante alerta: as pirâmides financeiras, apesar de prometerem altos retornos e alimentarem uma ilusão de que poderão trazer aquele tão sonhado dinheiro fácil, na verdade escondem riscos para os investidores. Galdi alerta que trata-se de um modelo com poucos ganhadores e muitos perdedores e que, por isso mesmo, não é considerado no âmbito do mercado de investimentos. As pirâmides também não se sustentam, do ponto de vista prático. Confira!