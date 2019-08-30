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CONVERSA DE BOLSO

Conheça os riscos por trás das pirâmides financeiras

Ouça as orientações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 11:52

Publicado em 

30 ago 2019 às 11:52
 
Nesta edição do Conversa de Bolso o comentarista Fernando Galdi traz um importante alerta: as pirâmides financeiras, apesar de prometerem altos retornos e alimentarem uma ilusão de que poderão trazer aquele tão sonhado dinheiro fácil, na verdade escondem riscos para os investidores. Galdi alerta que trata-se de um modelo com poucos ganhadores e muitos perdedores e que, por isso mesmo, não é considerado no âmbito do mercado de investimentos. As pirâmides também não se sustentam, do ponto de vista prático. Confira!
 
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 9.22s - 30-08-19

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