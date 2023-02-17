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Conversa de Bolso

Conheça o título do Tesouro Direto para quem quer complementar aposentadoria

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 11:53

Publicado em 

17 fev 2023 às 11:53
Economia, variação, gráfico, dinheiro
Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels
O governo lançou em dezembro passado um novo título do Tesouro Direto para investidores que querem complementar a aposentadoria. O chamado Tesouro RendA+ será corrigido mensalmente pela inflação e o interessado deve escolher uma data para começar a receber a renda extra, que será paga por 20 anos/240 meses. Mas como é possível começar a investir no novo título? Quais as diferenças de uma previdência privada? Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz todos os detalhes sobre a nova forma de investimento. 
Conversa de Bolso - 17-02-23.mp3

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