Conheça o título do Tesouro Direto para quem quer complementar aposentadoria

O governo lançou em dezembro passado um novo título do Tesouro Direto para investidores que querem complementar a aposentadoria. O chamado Tesouro RendA+ será corrigido mensalmente pela inflação e o interessado deve escolher uma data para começar a receber a renda extra, que será paga por 20 anos/240 meses. Mas como é possível começar a investir no novo título? Quais as diferenças de uma previdência privada? Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz todos os detalhes sobre a nova forma de investimento.