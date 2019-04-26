Conheça as diretrizes do BC para implantar o Open Banking

Nesta edição do Conversa de Bolso você conhece mais detalhes sobre a regulamentação do chamado Open Banking. O Open é um sistema que permite que outras empresas e serviços acessem os dados dos clientes - com a autorização explícita. Na prática, permitiria que as pessoas movimentassem suas contas a partir de diferentes plataformas e não só pelo aplicativo ou o site do banco. Agora, o Banco Central publicou uma circular estabelecendo as principais diretrizes que irão balizar a regulamentação no Brasil. Quem explica é Fernando Galdi. Confira!