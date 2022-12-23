Congresso aprova salário mínimo já defasado para a necessidade brasileira

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (22) o Orçamento de 2023. O texto já havia passado pela Comissão Mista de Orçamento e, com a aprovação pelo plenário, segue para sanção presidencial. Entre outros pontos, o texto prevê o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família em 2023 (a proposta do governo Bolsonaro previa R$ 405); adicional de R$ 150 por criança de até seis anos e salário mínimo de R$ 1.320,00 em 2023 (a proposta do governo Bolsonaro previa R$ 1.302,00). Mesmo com o aumento, para muitos a impressão é de que a conta não fecha. O valor destinado às compras de supermercado, por exemplo, já não dá mais para todos os itens que comprava antes. Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin explica como é feito o cálculo para se chegar ao salário mínimo e a relação realidade-necessidade. Ouça a conversa completa!