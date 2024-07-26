Compras internacionais terão nova taxa de 20% a partir de sábado; entenda

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que a cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 (batizada de "taxa da blusinha") começa, oficialmente, na próxima quinta-feira, dia 1° de agosto, seguindo as regras determinadas pelo Governo Federal. No entanto, para cumprir com o prazo necessário para os ajustes das declarações de importação, alguns e-commerces optaram por antecipar a cobrança dos impostos para este sábado, 27 de julho. Esse é o caso do AliExpress e da Shopee, que já informaram que as compras de até US$ 50 efetuadas em suas plataformas a partir do dia 27 contarão com a taxa de importação de 20%. Além desse imposto, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17% continuará incidindo sobre os preços dos produtos. Mas, na prática, o que muda para o consumidor? O comentarista explica!