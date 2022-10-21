Comprar um carro ou um iPhone 14? Entenda a inflação do dia a dia

Iphone 14 Crédito: Divulgação Apple

O cobiçado Iphone custa hoje o mesmo que um automóvel usado e popular no Brasil. Sai por duas vezes o valor de uma geladeira de duas portas, inox, item de luxo na cozinha. Sai por 10,25 vezes o valor do salário mínimo (dez meses de trabalho apenas para pagar o celular). Exatamente o preço de uma moto. Enfim, o item sempre foi de luxo, mas agora cabe grupos de consumidores ainda mais seletos no Brasil. Tema em destaque no "Conversa de Bolso", com Neyla Tardin!

Your browser does not support the audio element. Conversa de Bolso - 21-10-22

A Apple começou a vender neste mês sua versão 14 do smartphone, com preços ao consumidor que variam de R$ 7.599 a R$ 15.499. Em 2008, quando o primeiro Iphone chegou ao Brasil, a versão mais barata custava R$ 1 mil e a mais cara, R$ 2.600. Corrigidos pelo IPCA, inflação doméstica oficial, esses valores equivalem hoje a R$ 2.332,08 e R$ 6.063,41, respectivamente (corrigidos pela calculadora do cidadão do Banco Central, entre 01/2008 e 09/2022, variação acumulada de 133%).

No site da Webmotors, revendedora de carros usados, dá para comparar: com R$ 15.500, preço do Iphone top de linha, você poderia levar para casa um Hyundai Attos 2002, um Fiat Palio 2005 ou um Ford Fiesta, por R$ 15.000 cada um. O mesmo vale para motos, o preço de uma PCX zerinha e básica de linha, scooter da Honda lançada também neste mês, é R$ 810 mais barato que o Iphone 14 top de linha.

Mas poderia ser pior. Poderíamos ser argentinos. Na Argentina, o Iphone 13, modelo anterior atingiu mês passado o valor de 1 milhão de pesos. Você encontra em sites argentinos a possibilidade de parcelar o Iphone milionário em 12 vezes. Mas apenas o valor da parcela seria duas vezes o valor do salário mínimo pago naquele país (equivalente a 45.540 pesos). Detalhe: um peso argentino vale três centavos de Real no Brasil, com o câmbio de agorinha (1 BRL = 29,3173 ARS).

A Apple reajustou o Iphone em vários países, inclusive desenvolvidos. Mas manteve o preço nos Estados Unidos, embora a inflação esteja em um nível simbólico para os americanos, é a maior em 40 anos de história. A margem da Apple para o Iphone é em torno de 20%. Nos EUA, a nota fiscal é diferente: os preços não são tax included, ou seja, o preço do produto vem discriminado do tributo a ser pago. Aqui, o tributo, direto e indireto, vem fechado, escondido e lacrado no preço. Se você ler as letrinhas miúdas da nota fiscal, vai encontrar quanto pagou de imposto daquele valor fechado.

Logo, uma das razões pelas quais o Iphone custa mais caro no Brasil, é a tributação; há também o custo de logística e transporte dos telefones para cá, e as exaustivas taxas alfandegárias. Nos Estados Unidos, o Iphone 14 sai de $799 a $1,099 (dólares).