Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Como ter conta prata ou ouro no Gov.br para recuperar o dinheiro perdido em bancos

Quem explica é o comentarista Felipe  Storch

Publicado em 10 de Março de 2023 às 11:48

Publicado em 

10 mar 2023 às 11:48
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular
Os aplicativos que garantem a privacidade no seu celular Crédito: Pexels
Cidadãos com dinheiro "esquecido" em bancos e financeiras que precisam acessar o SVR (Sistema Valores a Receber) do Banco Central para receber os valores e contribuintes que pretendem autorizar terceiros a fazerem a declaração de Imposto de Renda 2023 precisam ter conta no sistema Gov.br nível prata ou ouro. O selo deve ser maior que o bronze — porta de entrada do Gov.br — para trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte. Segundo o governo federal, a conta gov.br é um meio de acesso do usuário aos serviços públicos que são oferecidos de forma digital. Essa conta garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços. Tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com Felipe Storch. 
Conversa de Bolso - 10-03-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados