Como ter conta prata ou ouro no Gov.br para recuperar o dinheiro perdido em bancos

Cidadãos com dinheiro "esquecido" em bancos e financeiras que precisam acessar o SVR (Sistema Valores a Receber) do Banco Central para receber os valores e contribuintes que pretendem autorizar terceiros a fazerem a declaração de Imposto de Renda 2023 precisam ter conta no sistema Gov.br nível prata ou ouro. O selo deve ser maior que o bronze — porta de entrada do Gov.br — para trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte. Segundo o governo federal, a conta gov.br é um meio de acesso do usuário aos serviços públicos que são oferecidos de forma digital. Essa conta garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços. Tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com Felipe Storch.