Como praticar educação financeira com as crianças e adolescentes? Especialista orienta!

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch, traz como destaque o cenário que falar sobre dinheiro ainda é um tabu para muitos brasileiros, o que talvez explique as altas taxas de endividamento das famílias no Brasil: em outubro de 2025, 79,5% das famílias tinham algum tipo de dívida a vencer, segundo a série histórica medida pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Diante desse cenário, explicam os especialistas, é necessário, sim, falar de dinheiro com crianças e adolescentes. O modo como pais e responsáveis abordam o tema pode influenciar diretamente a relação dos jovens com consumo, planejamento, autonomia e responsabilidade no futuro, sinalizam. Ouça a conversa completa!