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Conversa de Bolso

Como os jovens podem evitar as armadilhas financeiras das gerações passadas?

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 28 de Fevereiro de 2025 às 11:35

Publicado em 

28 fev 2025 às 11:35
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poupança, dinheiro, gráfico, investimentos, lucro, rendimento, selic Crédito: Pexels
Comprar uma casa, ter um carro próprio, viajar para fora do país durante as férias de início de ano... esses podem até ser alguns sonhos que o jovens da Geração Z continuam alimentando. Mas, é possível ter novos desejos sem repetir os mesmos erros das gerações passadas? Nesta edição de Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch explica como a juventude atual pode se organizar financeiramente sem cair nas mesmas ciladas de seus pais e avós. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 28-02-25.mp3

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