Como os jovens podem evitar as armadilhas financeiras das gerações passadas?

Comprar uma casa, ter um carro próprio, viajar para fora do país durante as férias de início de ano... esses podem até ser alguns sonhos que o jovens da Geração Z continuam alimentando. Mas, é possível ter novos desejos sem repetir os mesmos erros das gerações passadas? Nesta edição de Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch explica como a juventude atual pode se organizar financeiramente sem cair nas mesmas ciladas de seus pais e avós. Ouça a conversa completa!