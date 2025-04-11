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Conversa de Bolso

Como os jovens estão investindo no mercado financeiro?

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 11:54

Publicado em 

11 abr 2025 às 11:54
Dinheiro, investimentos, Bolsa de Valores
Dinheiro, investimentos, Bolsa de Valores Crédito: Freepik
O assunto em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch, é sugestão do ouvinte João José. Ele traz a seguinte mensagem. "Bom dia, CBN. Estou vendo aí falando sobre investimentos. O meu filho Samuel tem 16 anos, ele já está começando a investir. Ele me fala: 'pai, eu vou investir 100 reais em tal coisa'. Ele sabe o nome desses investimentos tudo, eu não sei de nada", conta. Pegando como gancho a mensagem do ouvinte, o comentarista explica, hoje, como é a relação dos jovens com o mercado financeiro. 
CBN - Conversa de Bolso – 11-04-25.mp3

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