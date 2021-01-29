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Redes Sociais

EFEITO REDDIT

Como o poder das redes sociais fez uma ação valorizar 1800% nos EUA

Ouça o Conversa de Bolso, com Fernando Galdi

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 11:41

Publicado em 

29 jan 2021 às 11:41
Bolsa de Valores de Nova York, no Distrito Financeiro da cidade Crédito: Pixabay
Nesta semana, uma ação coordenada de usuários de um fórum de internet chacoalhou as estruturas de Wall Street. Membros do "Reddit" se uniram para comprar ações de uma empresa de games - a GameStop - que passa por dificuldades financeiras e é vista com desconfiança por investidores. O efeito? O valor do papel da companhia disparou e chegou a valorizar quase 1.800%, causando prejuízos bilionários aos fundos que apostavam na queda do preço da ação. Para evitar as perdas, os fundos precisaram fazer o "short squeeze", ou seja, comprar as ações que eram apostas negativas. Ficou confuso? Fernando Galdi esclarece e conta mais dessa história, nesta edição do Conversa de Bolso. Ouça!
Conversa de Bolso - 29-01-21 .mp3

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