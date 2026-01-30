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Conversa de Bolso

Como investir após BC indicar queda da Selic em março

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 30 de Janeiro de 2026 às 11:55

Publicado em 

30 jan 2026 às 11:55
Taxa Selic
Taxa Selic Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que o Banco Central (BC) decidiu, pela quinta vez consecutiva, manter a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic) em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. Em tom mais ameno, a decisão confirmou as expectativas do mercado financeiro de que o corte de juros deve começar em março. Pegando como gancho a informação, esta edição do "Conversa de Bolso" traz como destaque o seguinte assunto: como investir após BC indicar queda da Selic em março? Reportagem de "Valor Investe" aponta que a renda fixa deve continuar sendo a estrela do portfólio. Contudo, assessores da área econômica aconselham diminuir a fatia de papéis que acompanham o CDI ou a Selic e aumentar a parcela de títulos atrelados à inflação. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 30-01-26.mp3

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