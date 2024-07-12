Como a Reforma Tributária vai afetar o dia a dia? Especialista explica!

Quase sete meses depois da promulgação da Reforma Tributária, a Câmara dos Deputados aprovou esta semana, por 336 votos a 142, o mais amplo projeto de regulamentação da mudança no sistema de impostos do país. O texto detalha o funcionamento do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) brasileiro, definindo temas como a cesta básica, o cashback e bens e serviços que terão alíquotas reduzidas, além de travar a alíquota-padrão do tributo em 26,5%. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch.