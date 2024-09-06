Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Como a maior seca da história do Brasil afeta o bolso do consumidor?

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 11:23

Publicado em 

06 set 2024 às 11:23
Data: 16/10/2017 - Seca no Rio Doce, bancos de areia em Colatina
Data: 16/10/2017 - Seca no Rio Doce, bancos de areia em Colatina Crédito: TV GAZETA NOROESTE
Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch reflete como a seca a e estiagem estão afetando a economia do país e o bolso do consumidor brasileiro. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), o Brasil está passando pela pior seca dos últimos tempos. Além do impacto nas produções agrícolas, o solo mais seco e a escassez de água podem afetar também o preço da energia elétrica e o custo dos combustíveis, fatores que interferem diretamente no bolso da população. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 06-09-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados