Como a maior seca da história do Brasil afeta o bolso do consumidor?

Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch reflete como a seca a e estiagem estão afetando a economia do país e o bolso do consumidor brasileiro. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), o Brasil está passando pela pior seca dos últimos tempos. Além do impacto nas produções agrícolas, o solo mais seco e a escassez de água podem afetar também o preço da energia elétrica e o custo dos combustíveis, fatores que interferem diretamente no bolso da população. Ouça a conversa completa!