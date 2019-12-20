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CONVERSA DE BOLSO

Com Reforma da Previdência, 3 em cada 10 brasileiros passam a poupar

Ouça a análise do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 13:01

Publicado em 

20 dez 2019 às 13:01
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi traz detalhes de uma pesquisa que apontou que um terço dos brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet já mudou os hábitos financeiros por causa das novas regras de aposentadoria. A pesquisa foi realizada pelo Ibope Inteligência. As mudanças principais tem relação ao perfil do público jovem. E aquele "dinheirinho" que cai na conta no final de ano, se aproximando do Natal e o Ano Novo? Como usá-lo da melhor forma? Confira o recado deixado por ele!
 
Conversa de Bolso - 20-12-19.mp3

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