Com investimentos em imóveis, super-ricos ficam mais ricos; entenda

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que os gestores de fortunas, profissionais que auxiliam super-ricos a administrarem os seus patrimônios, já têm áreas dedicadas à gestão de ativos imobiliários de luxo há algum tempo. Mas, se antes o foco era apenas na gestão das propriedades e dos aluguéis, agora elas também auxiliam os super-ricos a investir em novos projetos de incorporadoras, conquistando rentabilidade anual de até 25%, mais do que o dobro da taxa Selic atual (hoje em 10,5% ao ano). O comentarista explica como ocorre. Ouça a conversa completa!