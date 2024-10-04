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Conversa de Bolso

Com investimentos em imóveis, super-ricos ficam mais ricos; entenda

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 11:43

Publicado em 

04 out 2024 às 11:43
Pessoa tirando dinheiro da carteira
Pessoa tirando dinheiro da carteira Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que os gestores de fortunas, profissionais que auxiliam super-ricos a administrarem os seus patrimônios, já têm áreas dedicadas à gestão de ativos imobiliários de luxo há algum tempo. Mas, se antes o foco era apenas na gestão das propriedades e dos aluguéis, agora elas também auxiliam os super-ricos a investir em novos projetos de incorporadoras, conquistando rentabilidade anual de até 25%, mais do que o dobro da taxa Selic atual (hoje em 10,5% ao ano). O comentarista explica como ocorre. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -04-10-24.mp3

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