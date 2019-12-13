Com a queda na taxa de juros, onde estão os melhores investimentos?

Nesta semana o Banco Central (BC) cortou os juros pela 16ª vez, e a Selic, taxa básica de juros no país, caiu para 4,5% ao ano, nova mínima histórica. Essa taxa é usada como referência para definir quanto rendem as aplicações de renda fixa mais conservadoras, como poupança. NO quadro Conversa de Bolso nesta sexta-feira (13), o comentarista Fernando Galdi, ressalta que os investimentos em renda fixa deixam de ser atrativos. A aposta está nos fundos multimercados e no Tesouro. Acompanhe.