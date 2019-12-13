Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Com a queda na taxa de juros, onde estão os melhores investimentos?

Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 12:28

Publicado em 

13 dez 2019 às 12:28
Nesta semana o Banco Central (BC) cortou os juros pela 16ª vez, e a Selic, taxa básica de juros no país, caiu para 4,5% ao ano, nova mínima histórica. Essa taxa é usada como referência para definir quanto rendem as aplicações de renda fixa mais conservadoras, como poupança. NO quadro Conversa de Bolso nesta sexta-feira (13), o comentarista Fernando Galdi, ressalta que os investimentos em renda fixa deixam de ser atrativos. A aposta está nos fundos multimercados e no Tesouro. Acompanhe.
Conversa de Bolso - 13-12-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados