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Conversa de Bolso

Brasileiro demora a fazer plano financeiro para aposentadoria, aponta pesquisa

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 11:52

Publicado em 

07 fev 2025 às 11:52
Aposentadoria complementar passa a ser opção no Tesouro Direto
Aposentadoria no Tesouro Direto Crédito: Visual Generation / Getty Images/iStockphoto
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que uma pesquisa nacional feita pela Serasa mostra que a maioria dos brasileiros (60%) inicia o planejamento financeiro para a aposentadoria com apenas cinco anos de antecedência. O levantamento foi produzido pelo Instituto Opinion Box e ouviu 1.052 pessoas aposentadas ou prestes a se aposentar, em janeiro de 2025. A pesquisa revelou também que 37% dos aposentados admitem que não se planejaram financeiramente para parar de trabalhar e 53% precisaram continuar trabalhando para complementar a renda. Dentre os que se planejaram, 70% passaram a complementar o salário com outra renda cinco anos antes de se aposentar. O comentarista fala sobre o assunto. 
CBN - Conversa de Bolso - 07-02-25.mp3

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