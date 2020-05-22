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CONVERSA DE BOLSO

Bolsa: sem saber dos riscos, novatos podem perder dinheiro investido

Ouça a participação de Fernando Galdi

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 11:19

Publicado em 

22 mai 2020 às 11:19
Desde o início da pandemia, no mês de março, a B3 - Bolsa de Valores oficial do Brasil - já ganhou 400 mil novos investidores, conforme afirmou o CEO da B3, Gilson Finkelsztai, em uma live realizada essa semana. A maioria dos novatos estão diariamente explorando as inúmeras opções do mercado financeiro e possuem carteiras de R$ 1 mil ou menos. Porém, dependendo do investimento e sem saber os ricos de cada um, os novos investidores podem perder todo o dinheiro. É o caso dos minicontratos, que dependem de margem de garantia, e em caso de perdas sucessivas da Bolsa, essa margem pode "sumir". Quem explica como evitar erros como esse e quais são os melhores investimentos para os novatos é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 22-05-20

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