Bolsa reduz tarifas no mercado de ações visando pequeno investidor

A B3, bolsa de valores brasileira, anunciou que vai zerar a taxa mensal de manutenção de conta para o pequeno investidor de varejo. Conhecida como taxa de custódia, a tarifa é um valor fixo pago mensalmente pela guarda das ações que o investidor têm na carteira e hoje chega a cerca de R$ 110 ao ano. Este é o tema do Conversa de Bolso desta sexta-feira (02), com o comentarista Fernando Galdi.