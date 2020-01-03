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CONVERSA DE BOLSO

Bolsa reduz tarifas no mercado de ações visando pequeno investidor

Confira a análise do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 13:21

Publicado em 

03 jan 2020 às 13:21
A B3, bolsa de valores brasileira, anunciou que vai zerar a taxa mensal de manutenção de conta para o pequeno investidor de varejo. Conhecida como taxa de custódia, a tarifa é um valor fixo pago mensalmente pela guarda das ações que o investidor têm na carteira e hoje chega a cerca de R$ 110 ao ano. Este é o tema do Conversa de Bolso desta sexta-feira (02), com o comentarista Fernando Galdi.
Segundo o site Valor Investe, a tarifa cobrada na negociação de ações na B3 também vai cair cerca de 10% para o pequeno investidor. Além disso, clientes que tiverem até R$ 20 mil de saldo em custódia numa mesma corretora serão isentos das demais taxas de manutenção de conta, como as cobranças sobre o pagamento de proventos e valor em custódia.
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 03-01-20
 

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