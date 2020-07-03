Bolsa de Valores tem pior semestre desde 2015; entenda

O primeiro semestre de 2020 terminou na última terça-feira (30) e trouxe uma constatação preocupante para investidores: o Ibovespa, principal índice da B3, bolsa de valores brasileira, teve o pior resultado semestral desde 2015, ao cair 17,80% no acumulado do ano. Mas o resultado é dicotômico em relação ao último trimestre: a bolsa disparou 30,2% entre abril e junho, marcando o melhor desempenho trimestral desde 2003. Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi analisa os resultados e explica o desempenho ruim do índice Bovespa. Ouça!