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Conversa de Bolso

Black Friday: dicas para economizar e não cair em golpes de sites falsos

Ouça as dicas da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 12:07

Publicado em 

25 nov 2022 às 12:07
Comércio, descontos
Ação promete descontos no comércio Crédito: Freepik
O site Reclame Aqui, portal que registra reações de consumidores brasileiros a compras no varejo, perguntou aos seus usuários o que eles acham da Black Friday, promoção nacional que acontece nesta sexta-feira (25). 56,6% dos respondentes disseram não acreditar que a Black Friday tem descontos de verdade. “Tudo pela metade do dobro” é uma brincadeira popular que se ouve por aí, quando falamos dessa temporada. Mas quem tem intenção de comprar algo na Black Friday o faz porque ou encontrou algo com “preço bom” ou porque vão aproveitar a data para adiantar a compra de presentes de Natal, segundo o Reclame Aqui.
Independentemente se a Black Friday dá desconto ou não, se você decidir comprar por esses dias, saiba que o período é muito sujeito à ação de golpistas, em especial na Internet. Há desde a criação de páginas falsas que simulam e-commerce até perfis falsos em redes sociais. Ouça a participação da comentarista Neyla Tardin. 
Conversa de Bolso - 25-11-22.mp3

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