Black Friday: dicas para economizar e não cair em golpes de sites falsos

O site Reclame Aqui, portal que registra reações de consumidores brasileiros a compras no varejo, perguntou aos seus usuários o que eles acham da Black Friday, promoção nacional que acontece nesta sexta-feira (25). 56,6% dos respondentes disseram não acreditar que a Black Friday tem descontos de verdade. “Tudo pela metade do dobro” é uma brincadeira popular que se ouve por aí, quando falamos dessa temporada. Mas quem tem intenção de comprar algo na Black Friday o faz porque ou encontrou algo com “preço bom” ou porque vão aproveitar a data para adiantar a compra de presentes de Natal, segundo o Reclame Aqui.