Bitcoin em queda: o que os investidores devem fazer?

A semana foi de queda livre do preço do bitcoin, a criptomoeda mais conhecida e movimentada do mundo. No último domingo (16), o bitcoin valia R$ 244.888. Três dias depois, na quarta (19) o valor caiu para R$ 196.138. No acumulado do mês de maio, até agora, a moeda caiu 35,89%. Para analistas, o movimento da moeda deixou clara a “volatilidade” e o “alto risco” do bitcoin como investimento. Mas a variação foi uma correção esperada ou é o início do estourar da bolha de uma criptomoeda que vale centenas de milhares de reais? Assunto para Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. O comentárista analisa o que aconteceu com o bitcoin e explica o que os investidores brasileiros da moeda devem fazer diante da queda. Acompanhe!