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Conversa de Bolso

Bitcoin em queda: o que os investidores devem fazer?

Ouça as dicas do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:51

Publicado em 

21 mai 2021 às 11:51
Imagem mostra símbolo do bitcoin
Bitcoin Crédito: Pixabay
A semana foi de queda livre do preço do bitcoin, a criptomoeda mais conhecida e movimentada do mundo. No último domingo (16), o bitcoin valia R$ 244.888. Três dias depois, na quarta (19) o valor caiu para R$ 196.138. No acumulado do mês de maio, até agora, a moeda caiu 35,89%. Para analistas, o movimento da moeda deixou clara a “volatilidade” e o “alto risco” do bitcoin como investimento. Mas a variação foi uma correção esperada ou é o início do estourar da bolha de uma criptomoeda que vale centenas de milhares de reais? Assunto para Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. O comentárista analisa o que aconteceu com o bitcoin e explica o que os investidores brasileiros da moeda devem fazer diante da queda. Acompanhe!
Conversa de Bolso - 21-05-21.mp3

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