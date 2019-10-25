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CONVERSA DE BOLSO

Bitcoin cai 7% após Google anunciar "supermáquina quântica"

O "supercomputador quântico" seria capaz de solucionar, em segundos, tarefas que os aparelhos convencionais levariam milhares de anos para resolver

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 12:31

Publicado em 

25 out 2019 às 12:31
Os investidores do mercado financeiro acenderam um alerta quanto ao bitcoin na última quarta-feira (23). a mais famosa das criptomoedas caiu aproximadamente 8%, após semanas de estabilidade. A queda do bitcoin se deu em paralelo com a notícia divulgada pelo Google, de que está próximo de criar um “supercomputador quântico” capaz de solucionar, em segundos, tarefas que os aparelhos convencionais levariam milhares de anos para resolver. Mas qual é a relação entre as duas notícias? Quem explica é Fernando Galdi, no Conversa de Bolso desta sexta-feira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 25-10-19
 

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