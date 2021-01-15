Batendo recorde, Ibovespa estimula confiança local e estrangeira

O índice Bovespa, principal indicador da bolsa de valores de São Paulo - a B3, está sendo operado em patamares históricos. No último dia 8 de janeiro, bateu a inédita marca de 125.077 pontos. Porém, neste caso, estamos falando da operação baseada no real. Quando a referência é o dólar, moeda global do mercado financeiro, o alto valor da moeda americana no Brasil desvaloriza o Ibovespa. Ontem (14), o índice fechou cotado a 23.730 pontos, bem longe da marca de 44.616 pontos de maio de 2018. Mesmo diante deste cenário, nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi explica que o bom desempenho do Ibovespa, aliado o barateamento da ação brasileira em relação ao dólar, estimula tanto o investidor brasileiro quanto o estrangeiro. Ouça a análise completa: