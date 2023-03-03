Bancos promovem feirão para negociar dívidas. Conheça dicas para não ficar no vermelho

Os bancos de todo o país iniciaram em 1º de março um mutirão de renegociação de dívidas de seus clientes. Promovida pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central, a ação vai até o dia 31 de março. Será possível renegociar débitos em atraso diretamente com os bancos. Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch dá 5 dicas para evitar a dívida e 5 dicas para sair do vermelho.