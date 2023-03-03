Bancos promovem feirão para negociar dívidas. Conheça dicas para não ficar no vermelho

Os bancos de todo o país iniciaram em 1º de março um mutirão de renegociação de dívidas de seus clientes. Promovida pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central, a ação vai até o dia 31 de março. Será possível renegociar débitos em atraso diretamente com os bancos. Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch dá 5 dicas para evitar a dívida e 5 dicas para sair do vermelho.
Conversa de Bolso - 03-03-23.mp3
Dicas para evitar se endividar:
1 - Prefira sempre realizar compras à vista e com desconto;
2 - Tenha uma planilha de gastos para acompanhar seu orçamento de perto (teto, mesada)
3 - Construa uma reserva de emergência para se precaver contra problemas futuros;
4 - Não assuma dívida em benefício de terceiros;
5 - Faça uma autoavaliação para evitar que situações com essa se repitam;
Dicas para sair do endividamento:
1 - Saiba exatamente o quanto você deve
2 - Troque dívidas caras por dívidas mais baratas
3 - Corte gastos desnecessários e busque uma renda extra
4 - Inclua a família no seu compromisso
5 - Invista em educação financeira