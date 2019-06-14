Ataques de hackers já atingem investidores de moedas virtuais

Os ataques hacker não se restringem somente a captar mensagens e áudios dos celulares. No mundo das criptomoedas - como a famosa ‘bitcoin’ - a soma furtada por hackers já ultrapassa 1 milhão e cinquenta mil bitcoins, o que corresponde a mais de US$ 8 bilhões. A quantia é maior que o patrimônio do próprio criador da criptomoeda - Satoshi Nakamoto - que detém cerca de um milhão de bitcoins. Nesta sexta-feira (14), no quadro Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi comenta sobre os ataques de hackers a contas de criptomoedas. Ele também fala sobre a negociação e o mercado das moedas digitais. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 14-06-19