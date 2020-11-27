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CONVERSA DE BOLSO

As orientações para proteger o seu Pix nesta Black Friday

As dicas são do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 12:47

Publicado em 

27 nov 2020 às 12:47
A Black Friday, que acontece nesta sexta-feira (27) no Brasil, traz todo o clima de descontos para consumidores e oportunidade de mais vendas para empresários. Por outro lado, também atrai golpistas de olho em clientes e varejistas descuidados. Pensando nisso, nesta edição do "Conversa de Bolso" o comentarista Fernando Galdi traz dicas importantes de como proteger o seu Pix, caso já o tenha, nesta data. O novo meio de pagamento que tem "causado" no mercado, já apontam especialistas, enfrenta o primeiro grande teste no varejo com a data.
Conversa de Bolso - 27-11-20
 

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