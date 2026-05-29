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Conversa de Bolso

As diferenças entre cheque especial, consignado e empréstimo pessoal

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 11:42

Publicado em 

29 mai 2026 às 11:42
Dinheiro, empréstimo, crédito
Fraudes no crédito consignado na mira do Procon e MP Crédito: Pexels
Reportagem do site "G1" desta semana traz como destaque que as opções de crédito variam principalmente pelos juros e pelas garantias exigidas pelos bancos. Antes de emprestar dinheiro, as instituições analisam renda, histórico de pagamentos e bens que possam servir como garantia em caso de inadimplência. "Cheque especial e cartão de crédito estão entre as modalidades mais caras e devem ser usados apenas em emergências rápidas. Empréstimo pessoal e consignado têm juros menores, enquanto o financiamento imobiliário é considerado o mais seguro para os bancos por ter o imóvel como garantia", aponta. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch explica as diferenças entre cheque especial, consignado e empréstimo pessoal, por exemplo. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 29-05-26.mp3

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