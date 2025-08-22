Aposentados sofrem com débitos automáticos irregulares; entenda

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que bancos privados fizeram débitos automáticos que violam regras do Banco Central (BC) e expuseram aposentados do INSS a cobranças indevidas. São casos em que os bancos deveriam ter autorização dos clientes para fazer os débitos automáticos, mas não tinham. Os descontos beneficiam dois clubes de benefício e uma empresa financeira, alvos de pelo menos 61 mil ações judiciais nos últimos dez anos. O maior número de casos está relacionado ao Bradesco, de acordo com levantamento inédito feito a pedido do portal "UOL" pelo Escavador — plataforma que reúne informações sobre processos em todas as esferas do Judiciário. Há ainda um número menor de casos envolvendo o Itaú e o Santander. O comentarista analisa. Ouça a conversa completa!