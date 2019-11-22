Aluguel de ações: você sabe o que é e como funciona?

Uma nova modalidade de investimento tem chamado a atenção e movimentado o mercado financeiro, inclusive no Brasil: é o chamado aluguel de ações, tema do Conversa de Bolso desta sexta-feira (22). O comentarista Fernando Galdi deixou um recado explicando o que é essa modalidade e porque ela tem feito tanto sucesso. E, claro, como não poderia deixar de ser, Galdi também deixou uma explicação sobre os impactos dos recordes do dólar nesta semana. É hora de preparar o bolso? Confira!