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CONVERSA DE BOLSO

Aluguel de ações: você sabe o que é e como funciona?

Ouça as orientações do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 12:45

Publicado em 

22 nov 2019 às 12:45
Uma nova modalidade de investimento tem chamado a atenção e movimentado o mercado financeiro, inclusive no Brasil: é o chamado aluguel de ações, tema do Conversa de Bolso desta sexta-feira (22). O comentarista Fernando Galdi deixou um recado explicando o que é essa modalidade e porque ela tem feito tanto sucesso. E, claro, como não poderia deixar de ser, Galdi também deixou uma explicação sobre os impactos dos recordes do dólar nesta semana. É hora de preparar o bolso? Confira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 7.51s - 22-11-19

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