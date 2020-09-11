Alta dos alimentos é transitória? Entenda o cenário econômico

Diante da forte alta dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica, dois secretários do Ministério da Economia afirmaram que a situação é transitória. Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica, em entrevista ao Estadão, disse que o aumento vai durar alguns meses, mas que depois a situação volta à normalidade. Já Bruno Funchal, secretário do Tesouro, ressaltou que o momento é um choque temporário, a nível mundial, e deve se reverter em breve. Mesmo assim, um período de poucos meses por ter impacto significativo na economia e, principalmente no bolso no consumidor. Por isso, nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi analisa se a alta dos alimentos é ou não transitória, se vai impactar a inflação e qual deve ser o impacto real nas contas da população. Acompanhe!