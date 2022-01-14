Alta da inflação reforça importância da reserva de emergência

O cenário de inflação em alta no Brasil tem reforçado a importância da chamada reserva de emergência. Como conciliar as contas nesse período? Assunto para Neyla Tardin, nesta edição do Conversa de Bolso. Ouça:
Conversa de Bolso - 14/01/2022
Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:25
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