Alta da Bolsa e queda da Selic: saiba os investimentos ideais

Na última quarta-feira (05), o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, novamente, reduzir a taxa básica de juros. Foi o nono corte seguido da Selic, que passou de 2,25% para 2,0%. Paralelamente, o Índice Bovespa, da B3, registrou forte retomada e recuperou os históricos 100 mil pontos. Diante deste cenário, os brasileiros que possuem dinheiro investido precisam reavaliar onde colocá-lo, principalmente os conservadores, que preferem os investimentos de renda fixa. Já os investidores moderados e arrojados podem aproveitar o momento para diversificar a carteira e incluir opções de renda variável, como ações e fundos. Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi dá um panorama do cenário econômico e indica quais são os investimentos ideais no momento. Acompanhe!